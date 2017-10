Deze spelers uit de Belgische competitie houdt Martinez nauwlettend in de gaten

In Sport/Voetbalmagazine noemt Martinez drie spelers die zijn aandacht trekken in de Jupiler Pro League. Thomas Foket is er daar één van. De bondscoach verklaart zijn voorliefde voor de rechtsachter: "Ik heb een zwak voor Foket, hij heeft zich bij AA Gent goed ontwikkeld. Zo'n soort speler wil je gewoon in je ploeg. Vooral ook omdat hij een match in de Jupiler Pro League op dezelfde manier speelt als zijn eerste interland tegen Nederland."

Brugse sleutelpionnen

Daarnaast zijn de puike prestaties van koploper Club Brugge ook hem niet ontgaan. Hij noemt 2 architecten van het Brugse succes: "Anthony Limbombe heeft zich heel goed aangepast aan zijn nieuwe positie. Hij heeft enorm veel energie en hij is heel goed op defensief gebied en één-tegen-één. Hans Vanaken is ook heel interessant, hij denkt snel en zijn eerste baltoets is altijd heel precies."

Benieuwd of één van bovengenoemde spelers in de selectie zal zitten van Martinez vrijdag voor de komende oefeninterlands.