Morioka en Kubo mogen sparren tegen Rode Duivels, ook oude bekende is erbij

Ryota Morioka koos voor Waasland-Beveren om zijn kunsten te illustreren op het Europese toneel. Met 6 doelpunten en 8 assists is hij een ware sensatie in onze Jupiler Pro League. Dat is ook Japans bondscoach Halilhodzic niet ontgaan. Hij nam de Japanner op in zijn selectie. Morioka heeft al 2 caps voor de Japanse nationale ploeg. De laatste dateert wel al van 14 oktober 2014 tegen Brazilië. De spelmaker van Philippe Clement zal ongetwijfeld gebrand zijn om zich te bewijzen tegen de Rode Duivels.

Kubo en Kawashima

Ook Yuya Kubo is er bij. De 'Sushi Bomber' kent een moeilijk seizoen bij KAA Gent, maar scoorde afgelopen weekend wel een knap doelpunt in de verloren uitmatch tegen Charlerloi. Ook in doel vinden we een bekende naam terug. Eiji Kawashima -voormalig goalie van Lierse en Standard- mag de troepen van Halilhodzic vergezellen.