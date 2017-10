Leekens niet naar Kortrijk of Mechelen, maar deze twee oude bekenden zijn plots vrijgekomen ...

Feit: Malinwa zoekt een nieuwe coach en wil die in het interlandreces twee weken de tijd geven om de nieuwe groep te leren kennen.

Feit: Yannis Anastasiou zit bij KV Kortrijk nog steeds op de wip. Als het resultaat in de kelderkraker tegen Malinwa tegenvalt, lijkt de kans groot dat hij de laan zal worden uitgestuurd.

Feit: Georges Leekens was een belangrijke kandidaat voor KV Kortrijk, maar koos nu voor een avontuur als bondscoach van Hongarije. Een duojob lijkt gezien de afstanden ook uitgesloten, dus zal hij de Kerels niet trainen.

Muslini tijdens zijn periode bij Lokeren. U kan ook ex-Mechelencoach Jankovic en trainer Ivan Vukomanovic op de foto vinden

Rest de vraag: wie gaan Mechelen en Kortrijk dan wél aanwerven als opvolgers van Ferrera en Anastasiou? Marc Brys werd bij beiden genoemd, maar is (voorlopig) nog van Beerschot Wilrijk. Ook aan Marc Grosjean (Union) en Besnik Hasi (vrij) werd zeker in Mechelen al gedacht.

Met Slavoljub Muslin en Ivan Vukomanovic zijn er alvast twee extra opties vrijgekomen. De eerste heeft zijn contract met Servië opgezegd in onderling overleg, de tweede werd de laan uitgestuurd bij Slovan Bratislava. Is een van hen een optie Achter de Kazerne of in het Guldensporenstadion?