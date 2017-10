Spitsbroers grapt met ... Georges Leekens: "90% zeker kampioen"

In Spitsbroers kon coach Spechtmans zich niet vinden in de transferpolitiek van het bestuur. Dat hij geen inspraak kreeg was voldoende om zijn ontslag aan te bieden. En dus moest er een opvolger gezocht worden.

90%

De sportief directeur hing aan de lijn met Georges Leekens. “Leekens is geïnteresseerd”, gaf hij aan richting de nieuwe voorzitter bij Racing Genk. Waarop die meteen riposteerde: “Alé, dan zijn we al 90% zeker dat we kampioen spelen.”

Het kan overigens ook snel verkeren. We gaan geen spoilers weggeven voor de personen die de aflevering van maandagavond nog niet hebben bekeken, maar bijzonder is het sowieso allemaal wel.