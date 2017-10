Reddingsboeien in januari voor Vermaelen: 'Anderlecht nog steeds geïnteresseerd, topclub ziet in hem vervanger voor andere Belg'

Zo is Anderlecht nog steeds geïnteresseerd om hem in januari te huren, net zoals ook Everton al meermaals interesse liet blijken.

Internazionale

Volgens Tuttomercatoweb zou Vermaelen echter wel eens naar Internazionale kunnen trekken, waar hij de blessure van die andere Belg Zinho Vanheusden zou moeten opvangen.

Benieuwd of de blessuregevoelige verdediger in 2018 meer tot spelen kan komen. Met oog op het WK in Rusland zou dat sowieso een goede zaak zijn.