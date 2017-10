Tottenham gaat over tot harde actie na wansmakelijke actie van fan

Minstens één supporter van de thuisploeg besloot namelijk om tijdens de wedstrijd een plastic bekertje te vullen met zijn urine om het gele goedje vervolgens door een vriend naar de fans van de tegenpartij te laten zwieren.

Wansmaak, zoveel is duidelijk. Tottenham wil nu ook harde maatregelen nemen tegen de daders. "We gaan beide personen die te zien zijn in de video een levenslang stadionverbod geven", klinkt het in een persbericht.

De daders zijn ondertussen geïdentificeerd. Bekijk de beelden hieronder. Opgelet, laden van de video kan even duren.