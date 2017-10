PSG-coach toont veel respect voor Anderlecht en heeft duidelijk zijn opzoekwerk gedaan

De Spaanse PSG-trainer toonde op de persconferentie in aanloop naar het duel veel respect voor de club uit Brussel. "Anderlecht is een vaste speler in Europa en heeft al mooie resultaten laten optekenen.

Vier jaar geleden had PSG na drie speeldagen ook negen punten. Na de winst op Anderlecht leek het op weg naar de beste prestatie in de groepsfase ooit. Toen kwam Anderlecht naar Parijs en speelde het gelijk tegen ons"

Paars-wit verloor nog nooit in het Parc des Princes tegen PSG. "We zijn geconcentreerd en hebben als doel om de perfecte match te spelen. We gaan onze opties nog bestuderen", besluit Emery.

Volg PSG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.