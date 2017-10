"Zit daar iets achter?" Vader Delferière reageert bits na uitspraak Michel Louwagie

Not doneDeel deze quote:

"Maar het is toch niet omdat hij een fout maakt, dat daar meer achter zit? Als de doelman flatert, praat toch ook niemand over corruptie? Maar goed: na een match in het heetst van de strijd ... Louwagie bood ook zijn excuses aan."

"Maar meer dan 48 uur later nog met verdachtmakingen komen in de pers ... dat is not done. Als vertegenwoordiger van het Henegouwse voetbal zit ik nu eenmaal regelmatig bij Charleroi en Moeskroen. Ach, ik heb geen probleem met Michel. Hopelijk drinken we snel een goed glas wijn."

De woorden van Louwagie waren maandag in dezelfde krant de volgende: “Na de wedstrijd vrijdag ging ik naar de receptie van Charleroi. En wie zag ik daar tot mijn verbazing? David Delferière, de vader van en kind aan huis in Charleroi. En ook Gérard Linard was er, niet enkel voorzitter van de KBVB, maar ook verantwoordelijk voor de arbitrage vanwege zijn zitje in het strategisch comité.”

“Voor de duidelijkheid: het gaat om een receptie in zeer beperkte kring voor de clubbestuurders. Ik heb de vader van Delferière daar ook gezegd dat ik het optreden van zijn zoon schandalig vond. Ik vind dat iedereen mag weten wat ik gezien heb, omdat het hoog tijd is voor ‘Good Governance’ bij de voetbalbond.”