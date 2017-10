Simeone laat Carrasco thuis voor confrontatie met Qarabag

Volgens Spaanse media heeft de Rode Duivel namelijk last van een knieblessure. De Madrilenen missen bovendien ook nog sleutelspeler Koke vanavond.

Slechte start

Atlético kan nochtans alle versterking gebruiken. Los Colchoneros zijn bijzonder pover begonnen aan hun CL-campagne. Na drie wedstrijden tellen de Madrilenen slechts 2 punten. Zo is de voorlopige bilans ontgoochelend: een derde stek in de poule met reeds vijf punten achterstand op groepsleider Chelsea en drie punten op eerste achtervolger AS Roma. Qarabag is laatste met één punt. Winst is dus een must voor de troepen van Diego Simeone.

Volg Atlético Madrid - FK Qarabağ live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.