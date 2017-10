Heel België kijkt opnieuw naar Essevee voor de coëfficiënt: "Maar is niet onze verantwoordelijkheid"

door Johan Walckiers

Zulte Waregem is niet de enige ploeg die voor punten kan zorgen in Europa, vele andere teams zijn er zelfs niet bij

Als we dit seizoen nog wat aan onze coëfficiënt in Europa willen werken, dan zal het misschien wel in Arnhem moeten gebeuren. Zulte Waregem kan daar misschien voor de eerste Europese zege van het seizoen zorgen voor België. Maar is het wel aan Essevee om de Belgische eer hoog te houden?