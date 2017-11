OFFICIEEL: Dan toch! Malinwa heeft 'nieuwe' coach

Nochtans werd zijn terugkeer eerder uitgesloten. “We hebben uitgebreid gesproken met Aleksandar”, geeft voorzitter Timmermans aan op de website van de club.

“Zijn grote voordeel ten opzichte van andere kandidaten is dat hij de spelersgroep én de competitie heel goed kent. Hij weet perfect wat zijn opdracht is, KV Mechelen in 1A houden.”

Hij moet wel wat brokken lijmen bij de supporters. Hij liet KV Mechelen immers in de steek voor Standard. “Tijdens onze gesprekken werd duidelijk dat hij iets wil goed maken. Hij beseft dat een aantal supporters dat vertrek nog niet vergeten zijn. Zijn motivatie is groot om dit weer recht te zetten.”