Dit bewijst dat Anderlecht te veel respect toonde: "Het zegt genoeg zeker?"

Boeckx ging zijn ploegmaat Kara achterna. Die vond ook dat er te veel respect was voor het sterrenensemble. "Dit kan natuurlijk gebeuren tegen een ploeg als PSG, maar op dit niveau moet je toch scherper zijn en met minder respect aan de aftrap komen", toonde hij zich kritisch. "We verliezen met 5-0 en ik denk niet dat we een gele kaart pakten. Dat zegt genoeg, niet?"

Meer nog: er viel in heel de wedstrijd geen gele kaart. Alsof er een oefenmatch gespeeld werd. Anderlecht speelde in een vreemde 4-6-0-opstelling, of een 4-2-4 zoals optimist Vanhaezebrouck het zag. "Er was wel degelijk een plan, maar wij hadden het gewoon beter moeten uitvoeren."