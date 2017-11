Monaco blijft steken op gelijkspel bij Besiktas ondanks sterke eerste helft Tielemans

Monaco wist vooraf dat een zege absoluut noodzakelijk was om nog Europees te kunnen doorstoten. Toch waren het de Turken die de gehele eerste helft domineerden. De beste kansen waren wel voor Monaco in de eerste helft en dat leverde uiteindelijk ook een doelpunt op van Rony Lopes in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Na de koffie ging Besiktas door op zijn elan en dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Tosun faalde niet vanop de stip. De ploeg uit Istanbul kreeg nog enkele mogelijkheden via Keita en Quaresma, maar kon deze niet concretiseren. Zo strandde de wedstrijd op een 1-1 gelijkspel.

Uitschakeling nabij

Monaco kan dus weer niet winnen en staat dicht bij de uitschakeling. Besiktas staat weer een stapje dichter bij de 1/8e finales. De Turken pakten een mooie 10 op 12. Als Leipzig vanavond wint, zijn ze al zeker van een verlengd verblijf in de Champions League na nieuwjaar.

Bedrijvige Tielemans maakt duur foutje

Youri Tielemans toonde zich erg bedrijvig in de eerste helft. Hij kreeg ook een goeie kopkans. In de 53e minuut leed hij balverlies die uiteindelijk de gelijkmaker inluidde. Ploegmaat Jorge moest zijn foutje rechtzetten door een penaltyfout te maken.