Jonge Rode Duivels U17 met groepswinst naar eliteronde EK

De troepen van bondscoach Thierry Siquet kwalificeerden zich al door hun tweede groepswedstrijd te winnen van Noord-Ierland met 3-0 (dat kon u hier lezen op Voetbalkrant.com). Ook in de eerste partij waren onze jonge Duivels te sterk voor gastland Malta. De Belgische U17 heeft die kwalificatie nu extra glans gegeven door ook hun laatste wedstrijd winnend af te sluiten. Ze versloegen Zwitserland -die ook 6 op 6 pakten- met 2-0. Lokeren-speler Laurens Symons scoorde voor de Belgen na 37 minuten de openingstreffer. Halim Timassi (Anderlecht) legde kort na rust de eindstand vast.

Via eliteronde naar EK 2018 in Engeland

België en Zwitserland stoten dus door naar de eliteronde. Begin volgend jaar strijden 32 landen in vier poules om een uiteindelijk ticket voor het Europees Kampioenschap in Engeland. De groepswinnaars en de zeven beste tweedes mogen naar het EK. Engeland is al gastland automatisch zeker van een ticket. Het toernooi vindt plaats van 4 tot 20 mei.