Daar zakt je broek van af! Geen broeksriemen toegelaten voor City-fans in stadion Napoli

De maatregel komt er door de incidenten tijdens de Champions League-match tussen Man City en Napoli van twee weken geleden. De Napolitaanse supporters gebruikten toen hun broeksriem als wapen en sloegen de fans van City. Er vielen drie gewonden. Uit angst voor wraak ging Napoli nu over tot het verbod op het dragen van een broeksriem voor de supporters van Manchester City.

Ontevreden supportersfederatie

De supportersfederatie kan allerminst lachen om de ingevoerde maaregel: “Een absoluut krankzinnige maatregel. Het lijkt erop alsof er met City altijd iets aan de hand is in de Champions League. In het verleden mochten we niet joelen bij de Champions League-hymne. In Moskou mochten we dan weer een stadion niet binnen omdat hun club (CSKA Moskou) een wedstrijd achter gesloten deuren kreeg opgelegd wegens racistische gezangen. En nu is het dit weer met een verbod op broeksriemen.”