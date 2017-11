De club van Dries Mertens komt met wel erg opvallende maatregel voor City-fans

De meegereisde fans mogen alvast één ding niet in hun koffer steken voor vanavond: een broeksriem. Indien ze dat wel doen, wordt hen de toegang in het San Paolo-stadion ontzegd.

Deze opvallende maatregel komt er nadat Napoli-fans het in de heenmatch te bont hadden gemaakt. Toen sloegen enkele supporters met hun broeksriem op de fans van City, met drie gewonden tot gevolg. Uit angst dat deze dwaze actie nu gevolg krijgt, komt er een verbod voor de City-aanhang.

"Absoluut krankzinnig", luidt het bij de supportersfederatie van de club uit Manchester. "Waarom worden de supporters van City hiervoor gestraft? Het is altijd iets met ons in de Champions League.

We mochten al niet joelen bij de Champions League-hymne en in Moskou mochten we het stadion niet binnen omdat beslist werd de wedstrijd achter gesloten deuren te spelen wegens racistische gezangen van de thuissupporters", klinkt het vol ongeloof.

Volg Napoli - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.