Anderlecht mocht om deze reden niet aantreden in het grijs tegen PSG

In de thuiswedstrijd in het Constant Vandenstockstadion speelde Anderlecht in het vertrouwde mauve shirt. De sterren van PSG moesten hierdoor aantreden in een geel plunje. In Parijs ondergingen de Brusselaars het spel in een wit shirt, het tenue van vorig seizoen en dus niet het grijze shirt van dit seizoen. Maar waarom precies?

In elke Europese campagne moeten clubs over drie verschillende truitjes beschikken. Bij Anderlecht is dat dus paars, grijs en als derde het witte van vorig seizoen. De UEFA kwam met het argument dat het grijze shirt tot verwarring zou kunnen leiden, waardoor het controlerend orgaan Anderlecht verplichtte om aan te treden in het witte shirt.