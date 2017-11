Overzicht: deze verrassende experimenten van Hein werkten wél

Daarvoor moeten we uiteraard teruggaan naar de Gentse periode van Hein Vanhaezebrouck. Opvallend genoeg experimenteert hij vooral met de spitsen, net als dinsdag in Parijs.

Experiment 1: 'small ball'

Wanneer: 17-21 mei 2015

Gelukt: Ja

In volle titelstrijd kreeg Vanhaezebrouck in zijn eerste seizoen te maken met een dilemma. Voor de wedstrijd in Brugge was seizoensrevelatie Laurent Depoitre geschorst.

Vanhaezebrouck loste het op door te mikken op snelheid en wendbaarheid. Zijn aanvallende jongens waren Milicevic, Dejaegere, Simon en Raman. Die laatste twee stonden samen in de spits. Het leverde AA Gent uiteindelijk de titel op na een 2-3 zege in Brugge én een 2-0 thuis tegen Standard.

Experiment 1: 'torens op de flank'

Wanneer: 8 mei 2016

Gelukt: ja, ondanks 1-4 verlies

Ook dit experiment vond plaats in volle titelstrijd, alleen werd het de direct aanleiding voor de titel van Club Brugge twee seizoenen terug. Vanhaezebrouck probeerde blauwzwart onder druk te zetten door met Coulibaly én Depoitre te starten.

Alleen stonden die niet echt in de spits. Hein posteerde ze op beide flanken tussen de Brugse backs en centrale verdedigers. Daar moesten ze oorlog maken op lange ballen. Het werkte een volledige helft. De backs van Club Brugge stonden vastgenageld en ook Denswil en Engels wisten van geen hout pijlen maken.

Dekselse Izquierdo

Alleen een geniale ingreep van Preud'homme, heel wat geluk en een fantastische Izquierdo nekten Gent. Het werd 1-4.