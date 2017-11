Betaalt Club het gelag van de pandoering tegen PSG? "Tegen Club Brugge zullen we ons eergevoel laten spreken"

door Manuel Gonzalez



Herman Van Holsbeeck wil de pandoering tegen PSG uitwissen tegen Club Brugge

Foto: © photonews

Hoe is Anderlecht terug naar Brussel gereisd? Met de staart tussen de benen? Nee, Herman Van Holsbeeck was na de pandoering tegen PSG alvast strijdvaardig richting de match tegen Club Brugge. "We zullen laten zien dat we de grootste club van het land zijn."