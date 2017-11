Vreemd tafereel gisteren in Manchester: Mourinho floot Lukaku terug

Lukaku staat al een paar matchen droog en dus leek het logisch om hem de strafschop te laten nemen om zijn vertrouwen wat op te krikken. Mourinho riep echter naar Ander Herrera om hem te stoppen en de bal aan Daley Blind te geven.

Toch opmerkelijk en dus werd The Special One ernaar gevraagd. "Ik moet de beslissingen nemen, of die nu goed of slecht zijn. Mijn eerste was slecht, de tweede goed", aldus de Portugees, die Lukaku wel niet in de put wou duwen. "Romelu had de persoonlijkheid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Maar ik nam mijn beslissing op basis van de trainingen."