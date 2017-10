Kara is de enige echt kritische en gaat zwaar door op mentaliteit en te veel aan respect

Kara was de enige die zwaar tilde aan de 5-0-nederlaag. "Ik ben ontgoocheld ja", zei de Senegalese verdediger. "We konden veel beter doen. Je weet dat die mannen beter zijn, maar je mist hier de kans om met opgeheven hoofd van het veld te stappen. We hebben ze te veel laten spelen. Als je te veel respect toont en als je er niet 'à fond' ingaat, gebeurt dit."

En hij ging door. "Nee, het is niet de schuld van de tactiek van de coach. Dat zou te makkelijk zijn. We moeten er wel lessen uit trekken. De coach had een idee en hij heeft iets geprobeerd. Voor mij was het een gebrek aan mentaliteit."