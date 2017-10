Dendoncker: eerst verdediger, nu aanvaller, maar niet meer op het middenveld: "Ik speel nog liever waar ik vandaag speelde"

Ze konden hun voet naast die mannen zettenDeel deze quote:

Hein Vanhaezebrouck had er een andere mening over. "Het was de bedoeling dat Pieter en Leander in de box kwamen en ze hebben daar toch hun voet naast die mannen kunnen zetten. Ik denk dat we dit niet te lang gaan meedragen en misschien hebben sommigen er een boost door gekregen", doelde hij op zijn twee 'aanvallers'. Al durven we dat te betwijfelen...