Teamgenoot Mignolet krijgt digitale doodsbedreiging naar het hoofd geslingerd

Lovren ging tegen Tottenham bij de eerste twee goals van de Spurs gruwelijk in de fout en werd nadien gewisseld. Achteraf kwam hij in een storm van kritiek terecht voor zijn belabberde prestatie. Een supporter ging daarbij wel erg ver over de schreef: "Ik ga jou en je familie om het leven brengen”, luidde het.

Klopp relativeert

Liverpool-coach Jürgen Klopp relativeert: “Het was niet de mooiste week uit zijn leven. Het gaat toch maar om voetbal. Iemand wordt geen beter of slechter mens zijn als hij een blunder begaat in een voetbalwedstrijd.”

Volgens de BBC heeft de Britse politie ondertussen al een onderzoek ingesteld naar de identificatie van de desbetreffende persoon.

