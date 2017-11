Svilar krijgt steun van tegenstander: "Hij heeft een grote toekomst voor zich"

In de vorige wedstrijd tegen United verraste Marcus Rashford de jongeling met een verre lob. Deze keer deed hij het veel beter door een strafschop van Anthony Martial te pakken na een kwartier. Maar net voor rust had hij alle pech van de wereld door een bal via de paal en zijn rug in doel te zien gaan.

"Maar hier kon ik nu echt weinig aan doen hé", zei Svilar na de match. "Maar toch zijn het gemengde emoties. Ik pakte toch ook die strafschop. In twintig minuten was het weer een rollercoaster aan emoties."

Geweldige doelman

Vriend van de familie, Nemanja Matic, stak hem alvast een hart onder de riem. "Mile is een geweldige doelman. Hij is nog maar 18, heeft vanavond sterk gespeeld en gaat een grote toekomst tegemoet. Aan die zogezegde own goal kan hij niks doen. Het was geen fout. Hij heeft zijn best gedaan om die bal te stoppen, het was pure pech."