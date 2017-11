Negeert Martinez Nainggolan weer na knalprestatie tegen Chelsea? "Ik kan alleen maar hopen"

door Maarten Cattaert



Radja Nainggolan hoopt dat bondscoach Roberto Martinez hem eindelijk nog eens oproept

Foto: © photonews

AS Roma walste gisteren over Chelsea in het Stadio Olimpico. Het Romeins middenveld domineerde het Londense op alle vlakken en daar had ene Radja Nainggolan een groot aandeel af. Zou bondscoach Roberto Martinez hebben gekeken?