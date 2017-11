Van Rhijn doet zijn bizar verhaal van bij Club Brugge uit de doeken: "Toen ben ik op Mannaert afgestapt"

Van Rhijn mocht tien dagen langer vakantie nemen dan de rest en bij zijn terugkeer was er in de kleedkamer geen plaats meer voor hem voorzien. "Ik ben op algemeen directeur Vincent Mannaert af gestapt. Mannaert vertelde me dat ik weinig aan spelen zou toekomen. Het begon met de mededeling dat ze zouden meewerken als er een club voor me zou komen. Dat ging over in een situatie waarin ze zo snel mogelijk van me af wilden", vertelt hij.

Leko wou me houdenDeel deze quote: In de voorbereiding werd dat pijnlijk duidelijk. "Van de nieuwe trainer (Ivan Leko, nvdr.) mocht ik blijven. Ik heb Leko gezegd dat ik onder hem opnieuw voor mijn kans wilde gaan. En dat hij het gewoon tegen mij kan zeggen als hij het niet in mij ziet zitten. De trainer antwoordde dat hij me er graag bij wilde houden. Ook voor hem was het een moeilijke situatie." "Ik snap dat een nieuwe trainer niet meteen in de bres springt voor een speler, als de directie aangeeft dat die speler weg moet. Ik mocht meetrainen, maar bij de eerste oefenpotjes zat ik niet bij de wedstrijdselectie. Ook op trainingskamp naar Utrecht mocht ik niet mee. Officieel omdat de selectie anders te groot zou worden. Uiteindelijk gingen ze met 36 man op trainingskamp. Tja. Het werd er natuurlijk niet gezelliger op."