Exit Nainggolan? "Dan is Radja van een te groot kaliber om hem er zomaar bij te nemen"

In Sport/Voetbalmagazine gaat de bondscoach geen enkele vraag uit de weg, ook niet wanneer het over Radja Nainggolan gaat. "Mij gaat het altijd om de grootst mogelijke balans in de kern. Elke speler heeft een beste positie en in het geval van Radja is dat de nummer tien. Daar hebben we al twee goeie spelers: Dries en Eden"

"Op de momenten dat wij Radja als tien gebruiken, liep het niet zo goed. Drie keer hebben we geprobeerd en geen van die matchen wonnen we. Radja is een speler van een te groot kaliber om hem er dan zomaar bij te nemen."

De bondscoach maakt ook de vergelijking op met een landgenoot. "Elk land heeft wel een speler van wie je denkt: die hoort in de selectie. Dezelfde discussie is er in Spanje rond Cesc Fábregas. Ik ben me ervan bewust dat het geen populaire beslissing is."