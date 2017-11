Martinez weet niet of hij na het WK nog bondscoach zal zijn: "Het is aan de bond om dat te zien"

Over zijn situatie heeft hij nog niets beslist, maar daar is ook niet zozeer haast bij. "Het is aan de bond om te zien wat ze na het WK wil. Voor mij hoeven ze niet met een contractverlenging te komen omdat we ons plaatsten voor het WK", zegt de bondscoach in Sport/Voetbalmagazine

Martinez is vol lof over de werking van de bond. "In elk ander land zijn bond en profliga met elkaar in oorlog, hier niet. Als je een model zou ontwerpen, moet je voor het Belgische kiezen. In twee meetings kreeg Chris Van Puyvelde er de verandering van de jeugdcategorieën door. Dat vind ik fascinerend."

Dat de Spanjaard het clubvoetbal mist, is een publiek geheim. "Ja, ik mis het, maar dat maakt niet uit. Ik heb het niet nodig om voldoening te halen uit mijn job. Ik zal altijd werken alsof ik er nog honderd jaar ben."