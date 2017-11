Martinez is hard voor Chelsea-talent: "Dan kan je moeilijk zitten klagen"

Dat het moeilijk wordt voor Radja Nainggolan, wisten we al, maar er zijn wel nog spelers met kwaliteiten die de boot lijken te missen. Zo ook Chelsea-talent Charly Musonda Jr., die vandaag ook gelinkt werd aan een transfer naar Arsenal.

"Hij zal pas efficiënt worden door te spelen", gaf Martinez aan in Sport/Voetbalmagazine. "Het was de bedoeling van Chelsea om hem uit te lenen, maar hij vond zelf dat hij dicht bij de eerste ploeg stond."

Dan kan je moeilijk klagen over je situatie -Roberto Martinez

Dat draaide even anders uit. "Dan klagen over je situatie is heel moeilijk. Als u me spreekt over Charly Musonda, zeg ik: veel potentieel, maar waar zijn de prestaties?"