Overzicht van de Belgen in de CL: Mertens en De Bruyne zorgen voor spektakelstuk, Alderweireld valt uit tijdens gewonnen prestigeduel en De Camargo houdt Dortmund in bedwang

Mertens en De Bruyne delen assist uit

Man City met De Bruyne 90 minuten tussen de lijnen pakte de scalp van Napoli, het werd 2-4. De Rode Duivel deelde de assist uit voor de vierde goal van 'the Citizens'. Mertens leverde een geniale assist voor de eerste goal van Insigne. Door de winst is City zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.

Alderweireld valt uit bij Tottenham

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stonden in de basis bij Tottenham tegen Real Madrid. Die laatste moest wel al na 23 minuten naar de kant met een blessure. Moussa Dembele mocht een klein halfuurtje meespelen bij de 'Spurs'. Tottenham won met 3-1 en plaatst zich zo voor de achtste finales.

De Camargo stunt

De Camargo en APOEL Nicosia zorgden voor een kleine stunt door op verplaatsing Borussia Dortmund in bedwang te houden. Het werd 1-1. De ex-aanvaller van onder andere Standard en Genk mocht het laatste kwartier volmaken.

Geen Mignolet, sterke Tielemans

Verder kwam Simon Mignolet niet in actie voor Liverpool in het gewonnen duel tegen Maribor. Het werd 3-0 in Anfield. Eerder deze avond speelde Tielemans een prima eerste helft voor Monaco tegen Besiktas, maar lag hij aan de basis van het penaltydoelpunt van de Turken. Het werd 1-1 in Istanbul.