Vormer over doelmannenkwestie bij Club Brugge: "Hij is geen ijskonijn, hij is er meer mee bezig dan iedereen denkt"

Horvath kreeg al heel wat kritiek voor die fouten, die ook al wat punten gekost hebben. "Ik denk dat Ethan ons ook wel eens heeft gered, maar op sommige ballen zit hij er niet goed bij. Bij een doelman valt dat sneller op dan wanneer wij er eens naast zitten… Het is niet aan mij om daar wat van te zeggen", zegt hij in S/V Magazine.

Niet alles is slecht bij Horvath, maar een doelman heeft een kleine foutenmarge. "Een doelman die een fout maakt, dat heeft iedereen gezien", weet Vormer. "Een ijskonijn? Dat lijkt zo, maar dat is-ie niet. Hij is er meer mee bezig dan iedereen denkt. Zou ik ook doen, als ik hem was. Ik had het in het begin van het seizoen ook, ik zat er evenmin prima in. Dat lag wel iets meer aan het systeem, vond ik. Veel in voetballen heeft met vertrouwen te maken. Het koppie."