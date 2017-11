Onfortuinlijke Kotysch kreeg al sms'je van Wesley: "Hij hoopte dat het allemaal niet zo erg zou zijn als het leek"

"Hij sms'te me zondagavond al waarin hij me zei dat hij hoopte dat het allemaal niet zo erg zou zijn als het leek. Helaas is dat wel het geval", vertelt Kotysch in Het Belang van Limburg tweedaags nadat hij het zware medische verdict te horen kreeg.

Niet enkel Wesley stuurde steunbetuigingen na het incident. "Ik kreeg ook een berichtje van ex-ploegmaat Mechele en van Dévy Rigaux, teammanager bij Club Brugge. Zij zullen na het zien van de beelden ook wel begrepen hebben dat die tackle meer verdiende dan louter een geel karton", aldus de centrale verdediger van de Kanaries.