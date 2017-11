Stéphane Demol weet waar het misliep in zijn spelerscarrière: "Dat is mijn grootste fout geweest"

“Van mijn 14e tot 26e heb ik er alles voor gedaan en dan niet meer. Dat is heel dom. Als je als voetballer één keer per week een pint gaat drinken, dan is dat genoeg. Drie keer per week is te veel. Ik kan het weten", aldus een openhartige Demol in Belga Sport.

Demol wisselde op het einde van zijn carrière sneller van club dan sommige mensen van kapper. “De laatste vijf jaar zat ik wat aan te modderen, ook op fysiek vlak. Ik heb drie jaar met inspuitingen en onder verdoving gespeeld.

Op mijn 33e zei mijn lichaam dat ik moest stoppen. Mij niet vroeger laten opereren is uiteindelijk de grootste fout uit mijn sportieve leven geweest.”