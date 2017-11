Thibaut Courtois mocht drie goals uit zijn net vissen in Rome: "Als Chelsea zijnde mag dat niet gebeuren"

“Dit was een heel frustrerende avond. We wisten dat AS Roma fel uit de startblokken ging schieten voor eigen volk. Na het vroege openingsdoelpunt hebben we ons herpakt en creëren we ook een aantal kansen. Dan slikken we een domme tweede goal.

Rüdiger liet de bal gaan ondanks ik ‘weg’ riep in het Engels en El Shaarawy scoorde. De tweede helft hebben we nog geprobeerd om te vechten, maar ik denk dat we toch wat mentaliteit en intensiteit misten. Als Chelsea zijnde mag dat eigenlijk niet gebeuren", analyseerde de doelman na afloop.

Chelsea moet AS Roma nu voor zich dulden maar mag zich wel gelukkig prijzen dat Atlético Madrid in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Qarabag. “Nu moeten we daar de volgende speeldag gewoon gaan winnen”, besluit Courtois.