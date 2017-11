Courtois ziet wat er scheelt: "Vorig seizoen moest ik veel niets doen"

De Chelsea-verdediging staat dit seizoen op wankele benen. Zes tegengoals tegen Roma over twee wedstrijden, reeds tien tegen in de competitie. “Het is moeilijk te bepalen wat het probleem is”, ziet Courtois. “Dit seizoen is elke wedstrijd lastig. We moeten opnieuw een evenwicht vinden en die mentaliteit terugvinden waardoor we geen goals binnenkrijgen en clean sheets kunnen noteren.”

In het kampioenenjaar van Chelsea vorig seizoen. “Toen waren er wedstrijden waarin ik niets te doen had, of soms maar een redding moest uitvoeren”, klinkt het. "Zondag tegen Manchester United moeten we een reactie tonen, want dit was niet ons beste gelaat dat we lieten zien."