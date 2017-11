Bij Vitesse gaan ze voluit voor de drie punten tegen Zulte Waregem: "Donderdag moeten we onze droom levend houden"

Na het 1-1 gelijkspel in België neemt Vitesse het nu thuis op tegen de West-Vlamingen. De Sloveense aanvaller Tim Matavz ontbrak in de heenwedstrijd door de geboorte van zijn zoontje, maar nu zal de kersverse vader er wel bij zijn.

"Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar wel begrepen dat er kansen lagen. Ik denk dat we kunnen winnen van Zulte. Waarom niet? We geven weinig weg en hebben veel jongens die makkelijk scoren. Ik geloof in een goed resultaat. Donderdag moeten we onze droom levend houden", vertelt hij aan VI.