Kopzorgen voor Martinez? Rode Duivel moet geblesseerd naar de kant tegen Real Madrid

Het is nog onduidelijk of de blessure gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid van 'Mega Toby' voor de Belgische nationale ploeg. Roberto Martinez zal het alvast niet graag zien gebeuren met de komende oefeninterlands in het vooruitzicht. Vrijdag maakt hij zijn selectie bekend voor de vriendschappelijke duels tegen Mexico en Japan op respectievelijk 10 en 14 november.

Aderlating

Het uitvallen van de Tottenham-verdediger zou een heuse aderlating zijn voor de Rode Duivels. Het compartiment met centrale verdedigers is tegenwoordig niet dik bezaaid bij de nationale ploeg.