Feyenoord-supporters maken het weer te bont: 40 mensen opgepakt in Oekraïne

Ongeveer tweeënhalf jaar na de ongeregeldheden in Rome heeft nu ook het Oekraïense Charkov kennisgemaakt met de Feyenoord-fans. Bij schermutselingen in een cafe heeft de politie veertig Nederlandse supporters opgepakt die slaags raakten met Oekraïense supporters. Dat meldt het persbureau Interfax.

Eén fan raakte zwaargewond bij de vechtpartij, bevestigt de Rotterdamse politie. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis na te zijn aangevallen met een fles. Ook twaalf Oekraïners zijn opgepakt naar aanleiding van de schermutseling bij het café.

Feyenoord neemt het vanavond in Charkov op tegen Shakthar Donetsk, dat door spanningen in Oost-Oekraïne niet in de eigen stad speelt. De Feyenoord-fans zijn ondertussen weer vrijgelaten.