Prestaties PSV-sensatie blijven niet onopgemerkt

Met negen doelpunten voert hij de topscorerslijst aan in de Eredivisie. De Mexicaan is de eerste speler die zeven keer scoorde in zijn eerste acht wedstrijden als nieuwkomer. De overstap van het Mexicaanse CF Pachuca naar het buitenland lijkt hij dus goed verteerd te hebben.

Vooral uit Engeland houden ze zijn situatie nauwlettend in het oog. Arsenal zou verregaande interesse hebben, weet The Sun. Volgens de boulevardkrant bereidt de club uit Londen een bod van 34 miljoen euro voor in januari. 'De Gunners' zien in hem de ideale vervanger voor Alexis Sanchez. Ook Manchester United zou geïnteresseerd zijn.

In zijn laatste twaalf duels voor club en land was de 22-jarige smaakmaker van PSV betrokken bij vijftien treffers met twaalf doelpunten en drie assists. Dan is het niet onlogisch dat dat interesse opwekt over het kanaal.