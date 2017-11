Voormalig Ghanees international op 35-jarige leeftijd overleden

De voormalige middenvelder werd door Ajax op 17-jarige leeftijd weggeplukt bij FC Gapoa en speelde 65 wedstrijden voor de club uit Amsterdam. Hij werd er kampioen in het seizoen 2001-2002 en 2003-2004. Een vaste basisspelers werd hij echter nooit, waardoor hij in 2004 de oversteek maakte naar Vitesse.

Yakubu, die ook zestien interlands voor Ghana speelde, was ziek en lag aan de beademing in een ziekenhuis in Tema. Momenteel is het nog onduidelijk waaraan hij precies overleden is. Rust in vrede Abubakari!