Drie Anderlecht-trainers, vier CL-matchen: zoveel bizarre beslissingen van het 'aparte ras'

De Champions League doet rare zaken met een trainer... We hebben dit seizoen al meermaals de wenkbrauwen moeten fronsen. Onder Hein Vanhaezebrouck leek het allemaal 'normaler' te worden. Tot dinsdagavond... Een overzicht van heel wat vreemde beslissingen

12/09 Bayern-Anderlecht: Kums als verdediger

René Weiler had 'a cunning plan': hij zette Sven Kums als een soort libero tussen Spajic en Deschacht. Om het uitvoetballen van achteruit te verbeteren en extra zekerheid in te bouwen. Kums ging na tien minuten al in de fout en kreeg rood. Najar speelde linksback en Chipciu rechtsback... Twee veranderingen om alle fysieke arbeid aan te kunnen...

27/09 Anderlecht-Celtic: niet om aan te zien

Plaatsvervangende schaamte... Zelfs de Schotse journalisten begrepen niet waarom Anderlecht in een egelstelling aantrad tegen wat op papier de tegenstander moest zijn die ze aankonden. Een beschamend percentage balbezit en een draak van een partij langs Anderlecht-kant later, mochten de CL-ambities opgeborgen worden. Zeven verdedigende spelers stonden er op het veld! 0-3 en boeken toe!

Niemand die de tactiek van Frutos tegen Celtic begreep.

18/10 Anderlecht-PSG: een wel heel kleine heropleving

Hein Vanhaezebrouck leek wel voor een kentering te zorgen. Ondanks dat Anderlecht kansloos onderuit ging, kregen ze veel lof voor de manier waarop ze het aanpakten. Ook ingegeven door de vele slechte matchen die eraan vooraf gingen. Achteraf kan je zeggen dat er amper iets beter was, want zowel vooraan als achteraan liep het mis.

30/10 PSG-Anderlecht: ook Vanhaezebrouck doet gekke dingen

Op papier speelde Anderlecht een 4-3-3, zo stond het toch op het wedstrijdblad. In de praktijk werd dat een 4-6-0, want Gerkens en Dendoncker als spitsen... Tja... Eén kans in een hele wedstrijd en achteraan kinderlijk makkelijk uit verband gespeeld. Trainers, het zal een ras apart blijven!