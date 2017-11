🎥 Fans Essevee maakten er afgelopen weekend feestje van tegen Mechelen, zóveel fans gaan mee naar Vitesse

De trip naar Arnhem is voor veel fans het uitgelezen moment om een uitwedstrijd in Europa mee te pikken. Vanuit Waregem is het niet veel verder naar het Gelredome dan naar pakweg de Kehrweg in Eupen.

In Arnhem heeft Zulte Waregem zo'n 1200 tickets ter beschikking gekregen. Die zijn ondertussen allemaal al eventjes de deur uit. Het zal dus ook vanuit het uitvak voor broeiierige sferen zorgen.

Afgelopen weekend maakten de supporters van Essevee er alvast een feestje van tegen KV Mechelen. "Sfeer op de tribunes, strijd tussen de lijnen, samen alles geven voor de club" was opnieuw de tagline, maar er werd gedanst en gezongen mét de spelers deze keer. Zoals steeds na een overwinning.