🎥 "Kot opnieuw vol tegen Charleroi" - Supporters Antwerp hebben nodige zelfspot: "Ook al zijn we marginaal ..."

Tegen Moeskroen stond het uitvak achter doel helemaal vol en ook de zijkant van de perstribune zat vol Antwerpsupporters. Na de match telden we niet minder dan 24 grote en 1 ietwat kleinere supportersbus op weg naar huis.

Om maar te zeggen: het voetbal leeft in Antwerp(en) en de fans maken van elke match een feest, zelfs op zondagavond over de E17 richting de Franse grens op Le Canonnier. "Het lijkt alsof we altijd meer fans mee hebben dan de thuisploeg. Fantastisch", kirde Jelle Van Damme.

"Tegen Charleroi zal het hele kot wel weer achter ons staan. Dan kunnen we misschien opnieuw een resultaat neerzetten." Ondertussen hebben de supporters van Antwerp overigens ook een nieuw nummertje ingestudeerd.

Vol zelfspot, want ze noemen er zichzelf marginalen in. Ook dat is een sterkte van de fans van Den Bosuil: er moet en kan al eens gelachen worden.