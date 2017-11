Gent is geduldig met recordaankoop: "Franko is op de goede weg"

Andrijasevic heeft ook niet altijd het geluk aan zijn kant gehad. Lichte blessures zorgden ervoor dat zijn voorbereiding niet verliep zoals gewenst. "Hij heeft het ongeluk gehad dat hij vaak geblesseerd is geweest. Hij had pijn in de nek, dan in de ribben, dan weer in de dij... Dat heeft zijn progressie vertraagd", legt Michel Louwagie uit in La Dernière Heure.

De manager van 'de Buffalo's' ziet licht aan het einde van de tunnel voor zijn Kroatische recordaankoop. "Hij viel vorig weekend goed in en dat bewijst dat hij op de goede weg is. We moeten gewoon nog een beetje geduld hebben", besluit hij. Vrijdag ontvangt Gent Standard op de openingswedstrijd van speeldag 14.

