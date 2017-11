Jankovic heeft er vertrouwen in: "Het komt goed" en "Voldoende kwaliteit"

Voor Jankovic is het zijn eerste job na het ontslag bij Standard. En meteen een moeilijke. "Het is natuurlijk een speciale situatie dat KV laatste staat, maar ik zie het als een grote uitdaging om rap weer te stijgen in de stand", zegt hij in HLN. "We moeten niet te veel praten over de situatie, en er alles aan doen om goede resultaten te behalen. Door de rode lantaarn voetballen de spelers zonder al te veel vertrouwen, maar er is voldoende kwaliteit om het tij te doen keren."

KV Kortrijk wordt een eerste belangrijke match, tegen een ploeg die in de buurt staat. "We willen dat duel, zoals elke match die we spelen, winnen. De spelers moeten hun verantwoordelijk nemen en hun energie niet sparen. Het is van belang om de drie punten te pakken. Ik ken nog een groot deel van de spelersgroep en de spelersgroep kent mij, ik voel dus dat het goed komt."