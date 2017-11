'10 miljoen' hangt als 'zwaard van Damocles' boven hoofd Stanciu: Anderlecht heeft weinig opties

De Roemeense manager van Stanciu, Annamaria Prodan, heeft al aangedrongen op een gesprek met het Anderlecht-bestuur. Zij wil klaarheid over wat de plannen zijn met haar cliënt. Die heeft iets minder dan 10 miljoen euro gekost, maar komt amper aan spelen toe.

Een verhuur in januari lijkt geen optie, want daarvoor is hij te duur voor vele clubs. De interesse in hem is sowieso niet bijzonder groot, aangezien hij niet kon overtuigen bij paars-wit. Maar een verkoop ligt ook moeilijk, want Anderlecht wil liefst zijn volledige investering recupereren. Die 10 miljoen hangt dus als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd.