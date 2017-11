Royal Antwerp FC in rouw na overlijden jeugdspeler

Tijdens de training van de U19 op dinsdagavond kreeg de jeugdspeler een hartstilstand. De medische begeleiders en trainers die op het moment van de feiten nabij waren hebben onmiddellijk de reanimatie gestart, waarna het MUG-team de speler in kritieke toestand naar het UZA heeft overgebracht.

"De jongeman bleef ruim een dag in kritieke toestand, maar is in de nacht van woensdag op donderdag helaas overleden", meldt de club op haar website. Voor de medespelers, trainers en jeugspelers wordt opvang en ondersteuning voorzien de komende dagen.

"Uit respect voor Joël en zijn familie wenst de club de communicatie te beperken. We brengen onze diepste gevoelens van medeleven over aan de familie en vrienden van Joël." Het ga je goed, beste Joël!