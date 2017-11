Beerschot Wilrijk geeft meer uitleg over onderhandelingen met Saoedische sjeik

De 52-jarige Abdullah lijkt wel geneigd te zijn om in zee te gaan met Beerschot Wilrijk. "Van een deal is nog geen sprake, maar het klopt dat er onderhandelingen worden gevoerd met de prins”, vertelt voorzitter Eric Roef in HLN. "Ik heb hem nu twee keer ontmoet. De tweede keer hebben we hem al een shirt van de club overhandigd, een gebaar dat hij wel kon smaken. Het is niet de bedoeling dat hij de nieuwe eigenaar wordt, wel dat hij mee investeert."

Beerschot zoekt ook nog binnenlandse investeerders om zo de eigenheid van de club niet verloren te laten gaan. "Want we moeten de toekomst van onze club voor lange termijn verzekeren", aldus Roef. "Er is een duidelijke timing en we willen graag snel naar buiten komen met nieuws."