Geen Alderweireld, Kompany of Vermaelen: wie profiteert van de afwezigheden bij de Rode Duivels?

De blessure van Kompany blijft langer dan verwacht aanslepen, Vermaelen sukkelt na één basisplaats bij Barcelona opnieuw met zijn heup en nu vervoegt ook Toby Alderweireld de ziekenboeg. Ondanks de winst van Tottenham tegen Real Madrid in de Champions League zagen ze hun rots in de defensie al vroeg in de eerste helft uitvallen.

Ciman op kop

Zo komen er wel speelkansen voor andere jongens. Op de eerste plaats verwachten we sowieso Laurent Ciman. Buiten de gebruikelijke namen vergaarde hij al de meeste speeltijd sinds de aanstelling van Martinez. Het enige twijfelpunt is dat het seizoen voor zijn club Montréal Impact al afgelopen is.

Veel mogelijkheden

Maar... Het zijn natuurlijk oefenmatchen tegen Mexico en Japan. Het ideale moment om de anderen een kans te geven.

Dedryck Boyata staat telkens in de basis en laat zich zeker opmerken bij Celtic. Ook Christian Kabasele, die begin oktober nog op het laatste moment werd opgeroepen, is een mogelijkheid. Natuurlijk is er uit de vaderlandse competitie ook Leander Dendoncker. Hij heeft zich eerder al bewezen als verdediger én past goed in het profiel van de bondscoach.

De verrassingen

Bovendien kan Martinez opnieuw een konijn uit zijn hoed toveren. Zo is een terugkeer van Jason Denayer zeker niet uitgesloten. Zelfs Bjorn Engels, die intussen onomkeerbaar geworden is bij Olympiakos, mag dromen van een telefoontje.

Keuzes genoeg dus. De ene zijn dood is de ander zijn brood. En op een handvol maanden voor de Wereldbeker, kunnen wedstrijden als deze weleens een cruciale rol spelen.