Courtois zag in de zomer ploegmaat naar Manchester United trekken: "Zoiets kan je als club moeilijk voorkomen"

Nemanja Matic is die speler. De Servische middenvelder had nog weinig zicht op speelkansen en vertrok dan maar naar het team van trainer José Mourinho. Bij United is hij onbetwist titularis. Door zijn sterke prestaties bij 'de Reds' krijgt Chelsea de wind van voren dat ze de creatieve speler van 29 hebben laten gaan.

Volgens Thibaut Courtois kon Chelsea niet voorkomen dat Matic naar Manchester vertrok. "Als een speler naar een ander team wil vertrekken, dan gebeurt het doorgaans ook. Het is moeilijk om zoiets als club te voorkomen. Je kan het niet negeren en zomaar zeggen: "Je mag niet vertrekken", vertelt hij aan Independent.

De Chelsea-doelman beseft dat je anders een nukkige speler krijgt die niet zijn uiterste best voor de club zal doen. "We kennen Nemanja goed. Het is duidelijk dat we een goede middenvelder hebben verloren aan een andere topclub. We hebben nog steeds enkele goede middenvelders en moeten komend weekend laten zien dat we beter zijn."

Chelsea ontvangt zondag om 17.30 uur Manchester United. Voor Matic wordt het zijn eerste terugkeer naar zijn ex-club.